رسميا .. افتتاح الجناح الايراني في اكسبو دبي 2020

العالم - ايران

وأعتبر الوزير"رضا فاطمي أمين" في تصريح على هامش مراسم الافتتاح، أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار من اولويات ايران وأن معرض اكسبو دبي 2020 يتمتع بامكانية ثمينة لتوسيع نطاق التعامل.

هذا وأكد " حسن زماني" المدير التنفيذي لشركة المعارض الدولية الايرانية، أن موقع الجناح الخاص بالجمهورية الاسلامية مميز، وعلى ضوء ذلك فمن المتوقع أن يحظى بزيارات كبيرة من قبل المصدرين والمستوردين.



وأشار أن الجناج يتميز ايضا بمعماريته الفريدة وهذه نقطة قوة أخرى تضاف اليه مما سيؤدي الى جذب زوار أكثر.