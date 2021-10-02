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رسميا .. افتتاح الجناح الايراني في اكسبو دبي 2020

رسميا .. افتتاح الجناح الايراني في اكسبو دبي 2020
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

إفتتح وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني، افتراضيا الجناح الايراني الخاص بمعرض إكسبو دبي 2020 اليوم السبت.

العالم - ايران

وأعتبر الوزير"رضا فاطمي أمين" في تصريح على هامش مراسم الافتتاح، أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار من اولويات ايران وأن معرض اكسبو دبي 2020 يتمتع بامكانية ثمينة لتوسيع نطاق التعامل.

هذا وأكد " حسن زماني" المدير التنفيذي لشركة المعارض الدولية الايرانية، أن موقع الجناح الخاص بالجمهورية الاسلامية مميز، وعلى ضوء ذلك فمن المتوقع أن يحظى بزيارات كبيرة من قبل المصدرين والمستوردين.

وأشار أن الجناج يتميز ايضا بمعماريته الفريدة وهذه نقطة قوة أخرى تضاف اليه مما سيؤدي الى جذب زوار أكثر.

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رسميا .. افتتاح الجناح الايراني في اكسبو دبي 2020

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