باحث إيراني یحصد فضیة مسابقة الاختراعات بتركيا

العالم- تركيا

وفاز الدكتور ميلاني، الذي اكتشف مؤخرًا نوعًا جديدًا من البكتيريا وسجله في قاعدة بيانات المركز الوطني الأمريكي للتكنولوجيا الحيوية ، بالميدالية الفضية في مسابقة ISIF الدولیة للاختراعات في تركيا عن اختراعه المفاعل البيولوجي لتحلل البلاستيك.

وقال ميلاني لمراسل وكالة ارنا : تمکننا في تصميم وبناء مفاعل بيولوجي لا مثيل له في العالم، موضحا: ان هذا المفاعل ، الذي یتمیز بأفضل سرعة لتحلل البلاستيك وتحويله إلى مواد خام، يعتمد على تقنية تثبيت الإنزيم على جزيئات أكسيد الحديد النانوية، مستخدما الأشعة فوق البنفسجية لتسهيل عملية تحلل الجزيئات البلاستيكية .

واضاف: حتى الآن كانت تستخدم الأساليب الميكانيكية والكيميائية لتحلل البلاستيك ولم ينجح سوى عدد قليل من البلدان في الحصول على التكنولوجيا البيولوجية الجديدة.

وتابع: لکننا تمكنا من تصميم مفاعل بيولوجي يعتمد على استخدام الإنزيم فهو یتمیز بسرعة عالية في تحلل أنواع مختلفة من البلاستيك، وكفاءة أعلى، والقدرة على إعادة استخدام نظام الإنزيم مقارنة بالطرق البيولوجية السابقة لتحلله.

وتم تنظيم معرض إسطنبول الدولي للاختراعات 2021 في الفترة من 20 سبتمبر إلى 25 أكتوبر بالتعاون مع مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومكتب براءات الاختراع الأوروبي، والفدرالية الدولية لجمعيات المخترعين، والفريق التكنولوجي التركي.