شاهد.. سر التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان

العالم - أسيا الباسفيك

تبدو اجواء تايوان والصين متجهة الى مزيد من التوتر بعد الاتهامات التايوانية للصين بانتهاك مجالها الجوي، بعد ان نقلت مصادر عسكرية تايوانية خبر تحليق 38 طائرة صينية وقاذفات الجمعة في منطقة الدفاع الجوي التابع للجزيرة.



وبحسب وزارة الدفاع التايوانية، توغلت الجمعة 22 مقاتلة وقاذفتان وطائرة حربية مضادة للغواصات في منطقة الدفاع الجوي التايوانية جنوب غرب الجزيرة، وليل الجمعة السبت، دخلت مجموعة ثانية تضم ثلاثة عشرة طائرة إلى منطقة أديز، ليرتفع العدد الإجمالي للطائرات الحربية إلى 38 طائرة، وفق الوزارة. وأعقب ذلك توغل آخر لعشرين طائرة السبت.



وجاء عرض القوة الصيني بحسب الادبيات الغربية، بعد أيام من اتهام الصين القيادة البريطانية بنوايا سيئة بعدما أرسلت فرقاطة للإبحار في مضيق تايوان.

وتطالب بكين بالمضيق الذي يفصل البر الرئيسي للصين عن جزيرة تايوان، وكذلك بكل بحر الصين الجنوبي تقريبا، لكن الولايات المتحدة ودول أخرى تزعم إن هذه المنطقة تقع في المياه الدولية، وبالتالي فهي مفتوحة للجميع.



وكثّفت بكين الضغط على تايبيه منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين قبل خمسة اعوام والتي تصر على أن الجزيرة مستقلة وليست جزءا من الصين الواحدة.لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ يعتبر أن تحوّل تايوان إلى جزء من البر الرئيسي أمر لا مفر منه.

وفي ضوء تلك التوترات الميدانية والتأزم في المواقف، باتت حماية تايوان مسألة تحظى باهتمام في الولايات المتحدة فيما بدأ عدد متزايد من الدول الغربية الانضمام لتدريبات حرية الملاحة التي تنظمها واشنطن لمواجهة مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.



وتعتبر الصين أن جزيرة تايوان جزء من أراضيها وتعهدت بإعادتها إلى سيادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

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