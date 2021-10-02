انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل في برلين بسبب اندلاع النيران

العالم-اوروبا

ووفقا للتلفزيون الألماني "دوتشه فيله"، تعرض حوالي 15 ألف منزل في برلين لانقطاع الكهرباء، عقب اندلاع النيران في أحد خطوط الكهرباء أسفل جسر للمشاة.

وكتب المتحدث باسم نقابة الشرطة في ولاية برلين، بنيامين يندرو، في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، السبت، إن "هذا ليس تعبيرا سياسيا عن الرأي.. أي شخص ينفذ هجمات حرق متعمد على أجزاء مهمة من بنيتنا التحتية وبنية الإمدادات، فإنه يتصرف بعبثية مطلقة ويهاجم تعايشنا الديمقراطي".

وأضاف المسؤول الأمني أن "هذه الهجمات المتطرفة قد لا تودي بحياة البشر، لكنها مع ذلك محاولة غادرة لزعزعة الاستقرار، ولا ينبغي التقليل من شأنها".

وحدثت عدة هجمات حرق متعمد على منشآت الإمداد في برلين، وغالبا ما كان الجناة من المتطرفين اليساريين، وفقا لرسائل الاعتراف الخاصة بهم على الإنترنت.