مصر تواجه تلوث الهواء !

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وأكدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية لإحكام السيطرة على أي مخالفات.

ويقول وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة "ما تقوم به وزارة البيئة من جهود يكمل لجهد الدولة في التخطيط العام ومراقبة المنشآت القائمة لتقليل الانبعاثات الغازية الضارة وكذلك المخلفات".

وتابع نصير في حديثه للوكالات، "جهود الدولة مشكورة في الطرق ومبادرة حياة كريمة وتبطين الترع والمصارف وخطوط المترو الجديدة تحت وفوق الأرض وجميعها تحد من التلوث وتقلله".

وتنتشر عدد من الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة في كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية)، وتم تفتيش 2112 منشأة صناعية، خلال الأيام الأخيرة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

تبين من خلال فحص دور تلك المنشآت مخالفة نحو 50 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وأكد عضو البرلمان العالمي للبيئة "رأينا رئيس الدولة يجتمع مع وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية لوضع منظومة متكاملة للمخلفات نتمنى لها النجاح، حتى يبقى لنا أن نسير على نهج التكيف مع التغييرات المناخية".

وأوضح، "نأمل أن يُكلل مؤتمر الاحتباس الحراري المنعقد هذه الأيام في إنجلترا بالنجاح، وأن يضع حدا للانبعاثات لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، وأن تساهم الدول الغنية مع الفقيرة للتكيّف مع المتغيرات وحماية الشواطئ والتصحر والتحول للطاقة الجديدة والمتجددة".

(وكالات)