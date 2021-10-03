هذا ما يحدث في المحافظات اليمنية المحتلة

العالم - اليمن

وأضاف الرهوي، أن ما يجري في المحافظات المحتلة صراع على الأموال والمكاسب ولا يهتم المرتزقة لحياة المواطنين ومعيشتهم وأمنهم.

وأوضح أن السقف في المحافظات المحتلة ارتفع من مطالب حقوقية إلى مطالبة برحيل المحتلين، مضيفاً أن المليشيات والمرتزقة في عدن لا يمكن السيطرة عليها عبر قرارات لأنها تنفذ الأجندة الإماراتية.

وقال إن عودة حكومة المرتزقة إلى عدن لمحاولة الالتفاف على مطالب المواطنين عبر امتصاص غضب الشارع، واصفاً حديث المبعوث الأمريكي عن السلام في اليمن مجرد شعارات.

وأكد الرهوي أن إيرادات الثروات النفطية يتم نهبها من قبل دول العدوان والمرتزقة، موضحاً فارق سعر الصرف بين المحافظات الحرة والمحتلة يعكس حقيقة وجود الدولة في صنعاء.

وتابع القول إن مرتزقة العدوان في عدن يحاولون مواجهة الغضب الشعبي بالقوة، لكنهم سيفشلون والغضب سيتصاعد.