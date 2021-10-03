مشاركة 63% من القطريين بأول انتخابات تشريعية في البلاد

العالم – خاص بالعالم

وسط إقبال كثيف صوت القطريون في اول انتخابات تشريعية اجرتها البلاد لاختيار ثلثي اعضاء مجلس الشورى.

نسبة المشاركة بلغت ثلاثة وستين فاصل خمسة في المئة ممن يحق لهم الانتخاب بحسب لجنة الاشراف على الانتخابات وهي نسبة تجاوزت بكثير النسبة المسجلة في الانتخابات البلدية عام الفين وتسعة عشر وبلغت اقل من عشرة بالمئة.

وبحسب النتائج فقد فاز في الانتخابات ثلاثون مرشحا عن ثلاثين دائرة من بين مئتان وثلاثة وثلاثين خاضوا المنافسة ليس بينهم اي امرأة من المرشحات الثمانية والعشرين الذين اعتبرن ان ما يقمن به نوع من التحدي.

ووفقا للتحليلات فان هذه النتائج تعزز احتمال أن يستخدم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد صلاحياته لتعيين باقي الأعضاء من أجل تصحيح هذا الوضع ومن غير المعروف حتى الآن متى سيتم تعيين الثلث الباقي من أعضاء المجلس الذي يتألف من خمسة واربعين مقعدا، أو موعد التئام المجلس الجديد.

واستبعد من هذه الانتخابات آلاف القطريين بينهم افراد من قبيلة رئيسية بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام الف وتسعمئة وثلاثين ما اثار حساسيات قبلية في البلاد لكن السلطات وعدت بأن يعالج المجلس الجديد هذه القضية.

وستكون للمجلس سلطة تشريعية وسيصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية، لكنه لا يملك سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية للبلاد.

يشار الى ان الموافقة على هذه الانتخابات تمت في استفتاء على الدستور عام الفين وثلاثة وتأتي قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

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