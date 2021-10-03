شاهد.. أجواء زيارة الأربعين بمعرض حلم الجنة في طهران

العالم – ايران

كورونا والقيود التي فرضتها السلطات الايرانية لمواجهة الجائحة حدت من اعداد الزائرين الايرانيين المشتاقين الى زيارة الامام الحسين (ع) هذا العام.

من هنا شهدت العاصمة الايرانية طهران معارضا فنية، مسرحية و شعرية وغيرها من الفنون لخلق اجواء الزيارة لكل من لم يتمكن من المشاركة في مسيرة الاربعين هذا العام. ومن بين هذه المعارض معرض " حلم الجنة" لصور التقطت سابقا عن زيارة الاربعين قبل ظهور جائحة كورونا.

وقالت زائرة لمعرض " حلم الجنة": "بمشاهدتي لصور المعرض ينتابني شعور غريب اني رأيت هذه الصور قبلا في مكان ما، لدي شعور جميل الان".

يتألف معرض حلم الجنة من ثلاث اقسام، الاول لبورتريهات زائري الاربعين اما القسم الثاني فيعرض صورا بانورامية لطريق نجف كربلاء الذي يبلغ طوله نحو ثمانين كيلومتر اما القسم الاخير للمعرض فهو تركيب لصور عن نماذج تمثل زيارة الاربعين لتعزيز اجواء وذكريات الزيارة لكل من يشتاق لاحياء اربعينية الامام الحسين (ع).

كما قال المدير الفني لمعرض حلم الجنة، إحسان باقري: "في القسم الاول من المعرض هناك ثلاثة الاف صورة بورتريه تم التقاطها بعدسة مئة مصور من ايران والعراق و بلجيكا و استراليا لوجوه زائري الاربعين الذين شاركو حتى عام الفين و تسعة عشر".

وقالت احدى زائرات معرض" حلم الجنة": "بمجرد دخولي الى القاعة ووقعت عيني على صور الزائرين ذهبت بي ذكرياتي الى طريق زيارة الاربعين".

يعتبر اقامة مثل هذه المعارض دليلا على ان للفن رسالة في توضيح القيم الدينية لجميع الناس على اختلاف اعمارهم ومشاربهم ودرجاتهم العلمية.

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