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وفد للتحالف الامريكي يلتقي وجهاء دير الزور.. ملفات مهمة على طاولة النقاش

وفد للتحالف الامريكي يلتقي وجهاء دير الزور.. ملفات مهمة على طاولة النقاش
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

عقد وفد ممّا يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، في 30 ايلول/سبتمبر الفائت، اجتماعا مع وجهاء وممثلين عن دير الزور بالريف الشمالي، وذلك في قاعة مجلس دير الزور المدني بمنطقة "السبعة كيلو" الواقعة في بداية ريف دير الزور شرقي سوريا.

العالم-سوريا

واكدت مصادر مطلعة لقناة العالم الاخبارية ان اهم النقاط التي تم نقاشها في الاجتماع كانت تسوية أوضاع المعتقلين في سجون ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وكذالك إخراج العوائل التي تريد الخروج من مخيم الهول، وطالب الوجهاء بزيادة كمية المحروقات المدعومة في المنطقة لزيادة كمية الإنتاج الزراعي في دير الزور، كما طالب الحضور بتوفير المستلزمات الطبية الحديثة والأدوية الضرورية للمراكز الصحية في المنطقة، كذلك طالب الوجهاء بآلية عمل مشتركة للقضاء على مصادر التهريب في المنطقة، الذي تتسبب باحتكار المادة وفقدانها في الأسواق.

وبيّن المصدر ان وفد التحالف نفى الشائعات التي تتحدث عن دخول قوات روسية الى الريف الشمالي لدير الزور، مؤكدا ان الوضع سيبقى على ماهو عليه، وكشف المصدر ان الوجهاء ناقشوا مع وفد التحالف قضية القرى السبعة التي تقع شرق الفرات ويسيطر عليها الجيش السوري، حيث اكد وفد التحالف للمجتمعين بأن الوضع فيها سياسي وليس عسكري، ولكن في الأيام المقبلة سيكون هناك حل لقضية القرى السبعة بحسب تعبير المصدر.

يذكر ان القرى السبعة التي تم الحديث عنها في هذا الاجتماع هي "حطلة وخشام ومظلوم والحسينية ومراط وطابية الجزيرة"، حيث سيطر عليها الجيش السوري اثناء ملاحقته لجماعة "داعش" الارهابية، في شهر ايلول من عام 2017، وتقع هذه القرى على تماس مع مناطق سيطرة "قسد"، ويمر منها معبر الصالحية الرابط بين مناطق "قسد" والدولة السورية، كما انها قريبة من الحقول النفطية المجاورة وحقل "كونيكو" الذي تتخذه القوات الامريكية كقاعدة لها.

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خاص للعالم.. وفد للتحالف الامريكي يلتقي وجهاء دير الزور.. ملفات مهمة على طاولة النقاش

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