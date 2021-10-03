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آية الله خامنئي: الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد في بعض الدول المجاورة يجب حلها بصورة منطقية

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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