معلومات متضاربة حول وفيات عمّال 'إكسبو دبي'

العالم - الإمارات

وأوضحت الوكالة أن الإمارات وعبر المتحدث باسم معرض "إكسبو 2020"، قالت السبت إن من توفي خلال سنوات التحضير للمعرض هم 5.

وبعد ذلك، ذكر معرض "إكسبو" في بيان رسمي، أن من توفي هم 3 فقط، معتذرا عن المعلومة الأولى المغلوطة.

وأوضحت أن المتحدث باسم "إكسبو "سكونيد ماكجيتشين" أجاب برقم 5 عن عدد الوفيات تحت ضغط الصحفيين، قبل أن يتراجع المعرض بشكل رسمي في بيان لاحق.

وبحسب "أسوشييتد برس" فإن "التصريحات جاءت غير متسقة في الوقت الذي واجهت فيه الإمارات انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان بسبب سوء معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة، من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".

وقالت إكسبو إن 200 ألف عامل قاموا ببناء أرض المعارض الشاسعة من الصفر، عملوا أكثر من 240 مليون ساعة.

وكان البرلمان الأوروبي أثار قضية العمال الأجانب المشاركين في بناء إكسبو، داعيا دول الاتحاد إلى عدم المشاركة في المعرض الذي كلف نحو 7 مليارات دولار.

وأوضح البرلمان أن شركات بناء "إكسبو" تجبر العمال على توقيع وثائق غير مترجمة، ومصادرة جوازات سفرهم، وتعريضهم لساعات عمل قاسية في ظروف جوية غير آمنة، وتزويدهم بسكن غير صحي.

كما أقر ماكجيتشين بأن السلطات كانت على علم بقضايا تتعلق بمقاولين "يحجزون جوازات السفر"، والانخراط في "ممارسات التوظيف" المشبوهة وانتهاك قوانين السلامة في مكان العمل.



وذكرت "أسوشييتد برس" أن العمال في الإمارات يمنعون من الانضمام إلى النقابات ولديهم القليل من الحماية، وغالبًا ما يعملون لساعات طويلة مقابل أجر زهيد ويعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب.