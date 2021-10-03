الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اول ظهور لأبطال جلبوع بعد اعتقالهم..ابتسامات ورفع شارات النصر+صور

اول ظهور لأبطال جلبوع بعد اعتقالهم..ابتسامات ورفع شارات النصر+صور
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قدمت نيابة الاحتلال، لوائح الاتهام رسميا لـ 11 أسير منهم الـ 6، الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم، من سجن جلبوع مطلع الشهر الماضي، خلال جلسة عقدة بمحكمة في الناصرة اليوم.

العالم - فلسطين

وظهر عدد من الأسرى، على شاشة تلفزيون في المحكمة، وهم يتبادلون الأحاديث والابتسامات، ورفعوا إشارات نصر بأصابعهم، خلال الجلسة التي عقدت عن بعد، مما يشير على ارتفاع معنوياتهم، رغم احباط عمليتهم وعودتهم للسجن.

والأسرى هم محمود العارضة، ويعقوب القادري وأيهم كممجي ومحمد العارضة وزكريا زبيدي ومناضل انفيعات.

أما الأسرى الآخرون الذين تم إدخالهم في القضية، وقدموا مساندة للأسرى في حفر النفق فهم كل من محمود أبو اشرين وقصي مرعي وعلي أبو بكر ومحمود أبو بكر وإياد جرادات. وجميعهم من سكان جنين وقراها.



وأشارت مواقع فلسطينية، إلى أن التهم التي وجهها الاحتلال للأسرى، تتعلق بمسألة "الفرار من السجن" ولم يوجه لهم ما يعرف بـ"التهم الأمنية" التي تتعلق بالتخطيط ومحاولة تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وجاء في لائحة الاتهام، حسب بيان صادر عن نيابة الاحتلال، أنه "في نهاية عام 2020، قرّر محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن.

روابط ذات صلة

نيابة الاحتلال توجه لوائح اتهام ضد أبطال جلبوع

الجهاد الإسلامي: الاحتلال ينتقم من أسرى جلبوع الستة بعزل مميت

الاحتلال يرسل أسرى "نفق الحرية" من جلبوع إلى 5 سجون مختلفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتلى بانفجار على بوابة مسجد اثناء مراسم عزاء لوالدة قيادي بطالبان

الرئيس العراقي: انتخابات العاشر من أكتوبر تمثل نقطة تحول في البلاد

ابنة "دوتيرتي" تترشح لخلافة والدها في رئاسة الفلبين

فضل الله: التدخل الاميركي في تحقيقات المرفأ اعتداء سافر على السيادة

بعد استنجاد المواطنين: صنعاء تتقدم بحل وعرض مغري لمشكلة الاسعار في عدن

كهرباء لبنان: إنهيار الشبكة مجدداً نتيجة تدني القدرات الإنتاجية إلى حدودها الدنيا