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فضل الله: التدخل الاميركي في تحقيقات المرفأ اعتداء سافر على السيادة

فضل الله: التدخل الاميركي في تحقيقات المرفأ اعتداء سافر على السيادة
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

دان النائب اللبناني حسن فضل الله في تصريح، موقف نواب في ​الكونغرس الأميركي​ من التحقيقات في ​انفجار مرفأ بيروت​، لما يشكله من إعتداء سافر على سيادة  ​لبنان.

العالم_لبنان

و قال فضل الله انما تدخل مكشوف في هذها التحقيقات​، لفرض إملاءات على القرارات القضائية، وهو ما يتطلب موقفا رسميا واضحا ب​الدفاععن سيادة لبنان، ورفض هذه الإملاءات وعدم السماح بأي استجابة له.

ورأى ان الموقف الأميركي المعلن من مسار التحقيقات ودورالمحقق العدليوموقعيته، يؤكد وجود تدخل أميركي مباشر في هذا الملف لتوظيفه في إطار تصفية حسابات أميركية في الداخل اللبناني بعد فشل الحروب والحصار لإخضاع لبنان.

وأضاف: بينما يلوذ وعاظ السيادة بالصمت عند كل اعتداء أميركي عليها، بل ويتناغمون معه، فإن هذا التوظيف الأميركي يتلاقى مع محاولات قوى محلية استغلال حالة الاستسابية وازدواحية المعايير التي تعتري التحقيقات، واستثمار دماء الشهداء وآلام المتضررين، لتحقيق مكاسب سياسية وتقديم أوراق اعتماد لجهات خارجية.

ولفت إلى ان كل ذلك يستدعي إعادة التحقيقات فيانفجار المرفأإلى مسارها الوطني الصحيح دستوريا وقانونيا، بعيدا من أي إملاءات خارجية أو توظيف داخلي أو تسييس، وليكن الهدف الوحيد كشف الحقائق وإحقاق العدالة لمحاسبة المتورطين الحقيقيين، واعتبار ذلك قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين .

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