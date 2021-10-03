بالفيديو.. معاناة فصل وإعادة عائلات المهاجرين السوريين

العالم – سوريا

اللاجئةُ السورية كوثر رسلان التي تحملُ رضيعَها في مخيمٍ للمهاجرين في قبرص فصَلتْها السلطاتُ عن زوجِها وأطفالِها الصغار في البحر.

ومع عشراتِ المهاجرين السوريين الآخرين، غادرتْ كوثر رسلان بيروت في آب/أغسطس في قاربٍ كانَ متوجهاً بشكلٍ غيرِ قانوني إلى الجزيرة الواقعة على مسافةِ نحوِ مئةٍ وستين كيلومتراً من لبنان.

الشابةُ البالغة من العمر خمسةً وعشرين عاماً بدأتْ رحلتَها مع زوجِها وطفلَيْها اللذين يبلغان عاماً وثلاثةَ أعوام على وشْكِ الولادة. على مسافةِ نحوِ عَشَرةِ كيلومتراتٍ من الساحل القبرصي، أصبحَ القاربُ محاطاً بخفرِ السواحل الذين أبحروا لإعادتهِ الى لبنان.

ومع مواجهةِ لبنان أزمةً اقتصادية غيرَ مسبوقة، بدأَ مئاتُ السوريين قبلَ عامٍ محاولةَ العبور إلى قبرص. لكنّ هذا البلدَ العضوَ في الاتحاد الأوروبي وقّعَ اتفاقاً مع لبنان العامَ الماضي يقضي بإعادةِ أيِ مهاجرٍ غيرِ شرعي يحاولُ الوصولَ إلى الجزيرة بحرا.

وبحَسَبِ مفوضيةِ الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإنّ الإعادةَ القسرية للمهاجرين في البحر تتعارضُ مع القانونِ الدولي. وأوضحتْ إميليا ستروفوليدو الناطقةُ باسمِ المفوضية في قبرص أنّ هذه الممارسات يجبُ أنْ تتوقفَ لأنها تُعرِّضُ أرواحاً للخطر، ودعتْ السلطات إلى لم شملِ أسرتي كوثر وعيسى.

النائبة ألكسندرا أتاليدس من حزب الخضر دعتْ الحكومةَ الى تطبيقِ القوانينِ الدولية ولمِ شملِ كوثر مع عائلتِها.

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