الصحة الايرانية: أكثر من 12 ألف إصابة و 229 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 12ألفا و 428 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 624 ألفا و 128 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1667 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5758 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و95 ألفا و 627 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 229 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121.109 وفيات.

وتلقى حتى الآن 40 مليونا و 961 ألفا و 395 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 16 مليونا و715 ألفا و 619 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 57 مليونا و 677 ألفا و 14 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و 517 ألفا و 619 إختبارات للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 198 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 176 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 58 مدينة.