السفارة الإيرانية تشكر العراق حكومة وشعبا على إقامة مراسم الأربعين

العالم - إيران

وجاء في البيان: إن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق تتقدم بإحر التعازي بمناسبة حلول ذكری رحيل النبي الأكرم (ص) وكذلك استشهاد الإمام حسن المجتبى (ع ) وتعرُب عن مشاعر الإشادة والتقدير للحكومة العراقية والشعب العراقي الكريم، وأصحاب المواكب وخدمة الإمام الحسين (ع) وجميع الذين قدموا المساعدات والتسهيلات اللازمة لحضور الزوار الإيرانيين في مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع) لسنة 1443 هـ.ق وسجلوا هذه الملحمة الرائعة.

وأضاف البيان: فيما لا شك فيه أن أربعينية هذا العام رافقتها بعض الصعوبات بفعل القيود الناتجة عن جائحة كورونا مما أسفر عن استضافة أعداد محددة من الزوار الإيرانيين؛ لكن في الختام بفضل الله سبحانه وتعالی وببركة دماء سيد الشهداء (ع) أدی الأمر إلی التواجد المليوني لعشاق الإمام الحسين (ع) من أبناء الشعب العراقي وزوار البلدان الأخرى في كربلاء المقدسة.

وتابع: إن هذه السفارة إذ تجدّد الشكر والامتنان لكافة القائمين علی هذه المراسم، تأمل من خلال التخطيط والظروف القادمة أن تقام مراسم أربعينية الإمام الحسين(ع) إن شاء الله في السنة القادمة أي عام 1444 هـ.ق بعيداً أن أية قيود وأن يحالف التوفيق في السنة القادمة خدام زوار الحسين (ع) الأعزاء لإسداء الخدمات إلی عشاقه ومواليه وتتعزز أواصر المحبة والتواصل المبارك بين الحكومتين والشعبيين الكبيرين الإيراني والعراقي أكثر من أي وقت مضی و يتجسد شعار "حب الحسين يجمعنا" علی أرض الواقع، سائلين الباري عز و جل أن يمّن على الشعبين الإيراني والعراقي بموفور الصحة والسلامة، وأن تزول أعراض وتداعيات جائحة كورونا عنهما في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب العتبات المقدسة في العراق، حضر حوالي 16 مليون زائر يوم الأربعين الحسيني العام الجاري في كربلاء المقدسة.