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تظاهرات مؤيدة للرئيس التونسي ومراسلة العالم تكشف التفاصيل

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في تونس ان تظاهرة حاشدة عمت العاصمة تونس اليوم مؤيدة للقرارات الرئيس قيس سعيد الاخيرة.

العالم - خاص بالعالم

وقالت الزميلة منيرة شريفي ان التظاهرة إنطلقت من وسط العاصمة تونس في شارع الحبيب بورگیبه أمام المسرح البلدي من نفس المكان الذي انطلقت منه تظاهرة مماثلة الاسبوع المنصرم من أجل الاحتجاج على قرارات الرئيس قيس سعيد والمطالبة بإحترام الدستور.

وأوضحت مراسلتنا ان الحضور بمظاهرة اليوم مكثف، وحضرت المظاهرة بعض الاحزاب التونسية من قبيل حزبي حركة الشعب وتيار الشعب وحزب حركة تونس الى الامام وحزب النضال الوطني.

واشارت مراسلتنا ان ما يميز مظاهرة اليوم حضور الحشد كبير من المتظاهرين بعفوية ودون تأثير أي حزب من أجل دعم قرارات الرئيس سعيد.

واضافت ان هناك شعارات كثيرة رفعها المتظاهرون منها المضي قدوماً نحو حل البرلمان وانهاء العمل بدستور 2014 وطالبوا بلإسراع في اتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية تخرج البلد من أزمته.

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