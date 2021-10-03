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إيران وأرمينيا نحو استكمال طريق بري مفصول عن آذربيجان

إيران وأرمينيا نحو استكمال طريق بري مفصول عن آذربيجان
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

يتوجه "خير الله خادمي" مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني على رأس وفد فني هندسي إلى أرمينيا عصر اليوم الإحد، بهدف التشاور حول مشاركة إيران بمشروع طريق "تاتيف" في الجنوب الأرميني.

العالم - إيران

يأتي ذلك في الوقت الذي باتت تواجه الشاحنات الإيرانية المتوجهة من "نوردوز" إلى "يريفان" بمسافة 400 كلم، مشاكل في مسار بأقل من 20 كلم تدعي آذربيجان ملكيته لها، وتفرض على أثره ضرائب ورسوم عبور.

وتستهدف زيارة خادمي برفقة المدير التنفيذي لشركة إنشاء وتطوير البنى التحتية الإيرانية، بحث المشاركة بإنشاء طريق "آغواني – تاتيف" والذي سيكون بديلا عن المسار الحالي "غوريس – قابان" والذي لم يتبق من اكتماله سوى نحو 15 كلم، وهذا يعني اتصال إيران بروسيا وأوروبا عبر أرمينيا دون المرور في آذربيجان.

ويعد هذا المسار حيويا لتجارة إيران والترانزيت مع أوروبا، وربط أوروبا بالصين، وعلى ضوء ذلك أعربت إيران استعدادها مباشرة المشاركة بعمليات إنشاء الطريق "آغواني – تاتيف".

وبحسب إذاعة أرمينيا أن الطريق سيتم افتتاحه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتبلغ مسافته 43 كلم، والاستثمارات الموظفه بالمشروع 18,541,666 دولار.

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