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قاعدة عسكرية في أوكرانيا..

"الاتحاد الأوروبي" يتحدي روسيا

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

يبحث ​الاتحاد الأوروبي​ إمكانية إنشاء بعثة عسكرية تدريبية أوروبية في الأراضي الأوكرانية.

العالم - اوروبا

ونقلت صحيفة "Welt am Sonntag"، عن وثيقة داخلية لوزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الوزارة ترى أن هذه البعثة قد تصبح "إظهارا للتضامن مع ​أوكرانيا​" في ضوء ما يسمى بـ "النشاط العسكري" الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وكذلك على خلفية الوضع حول شبه جزيرة ​القرم​.

وتذكر الوثيقة أيضاً وسائل أخرى قد يستخدمها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في رفع القدرة العسكرية للجيش الأوكراني.

ويدور الحديث خاصة عن توسيع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي لإصلاح مجال الأمن المدني الأوكراني والتي تعمل في الأراضي الأوكرانية منذ عام 2014.

ولفتت الصحيفة، إلى ان مبادرة إنشاء البعثة التدريبية تقدم بها في نهاية تموز الماضي وزيرا الخارجية الدفاع الأوكرانيان اللذان بعثا "رسالة سرية" لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ​جوزيب بوريل​.

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