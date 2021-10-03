حركة المقاطعة bds: البرلمان الأوروبي قاطع اكسبو دبي والسلطة شاركت فيه

العالم - فلسطين

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه "شبكة قدس"، اليوم الأحد: "مما يستأهل أشد الإدانة أن مشاركة السلطة تأتي في نفس الوقت الذي دعا فيه البرلمان الأوروبي لمقاطعة إكسبو دبيّ بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يقترفها النظام الإماراتي".

وأشارت إلى أن "مشاركة السلطة في إكسبو دبيّ تعدّ تواطؤاً مع وتشجيعاً على التطبيع الرسميّ لبعض الأنظمة العربية الاستبدادية وورقة توت فلسطينية تهبها السلطة للنظامين الاماراتيّ والإسرائيليّ للتغطية على جرائمهما وتحالفهما العسكريّ-الأمنيّ الهادف أولاً إلى تصفية قضيّة الشعب الفلسطينيّ وحقوقه الثابتة".

وأردفت: "ما جرى مخالفة صريحة وجديدة من قبل مستوى السلطة التنفيذية الفلسطينية لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، والقاضية بدعم مقاطعة إسرائيل وإنهاء التطبيع معها".

وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة قد ساءلت السلطة الفلسطينية علناً حول مشاركتها في المعرض التطبيعيّ وذلك بعد نشر صورٍ للجناح الفلسطينيّ في معرض إكسبو دبيّ، ما أثار غضباً شعبياً فلسطينياً وعربياً.

وطالبت اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة مطالبتها لكافة الشركات العالمية والعربية وتحديداً الفلسطينية بعدم المشاركة في معرض إكسبو دبيّ التطبيعيّ، داعية أبناء وبنات الشعب الفلسطينيّ إلى تكثيف الضغط على السلطة الفلسطينية حتى تتراجع فوراً وبشكل علنيّ عن قرارها بالمشاركة وتنهي تطبيعها المستمر مع الاحتلال.