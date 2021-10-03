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مسؤول إسرائيلي: علاقتنا بمصر غير مسبوقة والقاهرة تعتقد أن مصيرها مرتبط بنا

مسؤول إسرائيلي: علاقتنا بمصر غير مسبوقة والقاهرة تعتقد أن مصيرها مرتبط بنا
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال "نوعام أمير" المحلل العسكري الصهيوني لموقع "مكور ريشون" العبري إن التقارب بين مصر و"إسرائيل" خلال الأشهر الستة الماضية يعتبر كبيراً جداً.

العالم - الاحتلال

ونقل المحلل العسكري عن مسؤولين في الاحتلال قولهم، اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021، إن العلاقات بين الجانبين ازدادت بشكل غير مسبوق.

وبحسب "أمير" فإن تحسن العلاقات لم يؤدي فقط إلى وضع العلم الإسرائيلي في اللقاء بين السيسي و"بينيت" في خطوة لم تحدث منذ عشرات السنوات، ولم يؤدي فقط إلى قيام شركة الطيران المصرية الحكومية بتسيير رحلات مباشرة علنية إلى "تل أبيب"، ولكن "إسرائيل" التي ساعدت مصر كثيراً في الجوانب الأمنية أدت إلى قيام مصر برؤية أن مصيرها مرتبط بمصير "إسرائيل".

وفي 13 سبتمبر/ أيلول الماضي التقى السيسي برئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت في شرم الشيخ في لقاء علني هو الأول من نوعه منذ عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وسط زيادة غير مسبوقة في الوفود الإسرائيلية للأراضي المصرية.

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مسؤول إسرائيلي: علاقتنا بمصر غير مسبوقة والقاهرة تعتقد أن مصيرها مرتبط بنا