تبريرات كوريا الجنوبية لمصادرة الأصول الإيرانية غير مقبولة

العالم - إيران

وأشار أكبري في مقابلة مع وكالة "إرنا" اليوم الإحد إلى عدم التزام كوريا الجنوبية بإعادة 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، قائلا إن تبرير سيول لمصادرة الأصول الإيرانية بحجة الحظر الأميركي غير مقبول، لأن الولايات المتحدة غير مسموح لها بفرض قوانينها المحلية على نظام التجارة الدولية، وهذا انتهاك واضح لحقوق التجارة الحرة.

وقال إنه لا ينبغي دخول كوريا الجنوبية إلى سوق الأجهزة المنزلية الإيرانية لأنها تواكب الولايات المتحدة في فرض الحظر على إيران، داعيا الحكومة إلی اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استيراد السلع الكورية إلى البلاد.

وأعلن عن قرار مجلس الشورى الإسلامي تقديم مشروعين لدعم الازدهار الاقتصادي والإنتاج في البلاد، قائلا: إن لجنة الصناعات والمناجم بالمجلس ستدرس مشروعا ينبغي على الحكومة بموجبها تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة مع الدول المجاورة والآسيوية.

وأوضح أن هذا المشروع سيوفر الأرضية لتواجد أقوى للشركات المحلية ومنتجاتها في الأسواق الدولية، وخاصة أسواق الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.