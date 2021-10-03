موقع الاتحاد الدولي يشيد باللاعبات الإيرانيات لكرة اليد

العالم - إيران

وعكس موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد في تقريره مسار تأهل المنتخب الوطني الإيراني النسائي لكرة اليد إلى المنافسات العالمية رغم العديد من المشاكل، بما في ذلك إصابة كوادر فنية بمرض كورونا، ووصف أداء لاعبات كرة اليد بأنه تاريخي.

وجاء في التقرير: تم تسجيل يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 في تاريخ كرة اليد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنه حقق المنتخب الوطني الإيراني بكرة اليد للسيدات الفوز على نظيره السوري ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة آسيا في الأردن، ويضمن التأهل أيضا إلى بطولة كأس العالم القادمة في إسبانيا للمرة الأولى في تاريخ هذه اللعبة والألعاب الجماعية النسوية في البلاد.

وفي المباراة التي جرت الثلاثاء الماضي في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لنهائيات كاس آسيا بكرة اليد للسيدات حققت إيران الفوز على سوريا بنتيجة 38-19 لتحل في المركز الثاني بعد اليابان.

وكانت إيران قد فازت في مبارياتها السابقة على الكويت بنتيجة 38-11 و على فلسطين 52-9 وعلى الأردن 28-22 وخسرت إمام اليابان 20-23 .

وتأهلت من المجموعة الأولى كوريا الجنوبية وكازاخستان.