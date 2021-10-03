وزيرة الداخلية الصهيونية في الإمارات ووزير الحرب إلى المغرب‎‎

العالم - الاحتلال

وأضافت الصحيفة أن شاكيد ستلتقي نظيرها، وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة.

وخلال اللقاء ستُطرح مبادرات مشتركة لوزارتي الداخلية لدى الطرفين، وبعد ذلك ستلتقي مع مسؤولين كبارًا في الجالية اليهودية المحلية.

وقالت شاكيد "أرى أهمية كبيرة في تعزيز منظومة العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل والإمارات".

من جهته، أفاد موقع "إسرائيل ديفنس" نقلاً عن موقع defense news أن ما يسمى وزير الحرب، بني غانتس، يعتزم في الفترة القريبة زيارة المغرب والتوقيع على اتفاقيات تعاون في مواضيع عسكرية ودفاعية، بما في ذلك إتفاقًا لإنتاج مشترك لطائرات انتحارية بدون طيار.

وأضاف الموقع أنه "بعد تشكيل حكومة جديدة في المغرب من المتوقع زيارة وزير الحرب الإسرائيلي والتوقيع على اتفاق إنتاج مشترك في المغرب لتجهيزات عسكرية، الذي تحتاجه المغرب في حال حصول نزاع مع الجزائر أو لمعالجة تحركات عناصر تنظيم البوليساريو في الصحراء الغربية".

وبحسب الموقع فإن الإنتاج المشترك سيكون عملياً ثلاثيًا، وستشارك فيه شركات من المغرب، و"إسرائيل" والولايات المتحدة.