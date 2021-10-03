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حريق يلحق أضرارا جسيمة بجسر حديدي في روما يعود للقرن التاسع عشر 

حريق يلحق أضرارا جسيمة بجسر حديدي في روما يعود للقرن التاسع عشر 
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

ألحق حريق كبير اندلع، مساء أمس السبت، أضرارا جسيمة بالجسر الحديدي الشهير في روما الذي يعود للقرن التاسع عشر، مما أدى إلى سقوط أجزاء منه في نهر التيبر.

العالم - حوادث

ويربط الجسر الذي افتُتح عام 1863 وكان اسمه السابق جسر الصناعة بين حي أوستيانس المزدحم وحي بورتوينس.

واندلع الحريق عشية انتخابات رئيس بلدية جديد، التي كان موضوعها الرئيسي تدهور البنية الأساسية والخدمات العامة في العاصمة الإيطالية.

ويطلق سكان روما على الجسر الذي يبلغ طوله 131 مترا اسم الجسر الحديدي، إذ أن بقية الجسور في المدينة مبنية بالحجر.

وقال مسؤولون إن الحريق، الذي كان يمكن رؤيته من مسافة بعيدة مع تصاعد ألسنة اللهب في السماء أثناء الليل، لم يفض إلى سقوط جرحى، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحريق ربما بدأ نتيجة تماس كهربائي أسفل الجسر. وقال رجال الإطفاء إن الحريق الذي تمكنوا من إخماده أثناء الليل نتج عن تسرب غاز.

وانقطعت الكهرباء عن المنطقة المحيطة بالجسر لبضع ساعات. وأُغلق الجسر إلى أجل غير مسمى لحين التأكد من سلامته.

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حريق يلحق أضرارا جسيمة بجسر حديدي في روما يعود للقرن التاسع عشر 

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