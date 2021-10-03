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قتلى ومفقودون في سلطنة عمان جراء الإعصار "شاهين"

قتلى ومفقودون في سلطنة عمان جراء الإعصار
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة وفقدان آخرين جراء الإعصار المداري "شاهين ".

العالم- سلطنة عمان

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المفقودين أحدهما طفل في تجمعات مائية، وانجراف الآخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

فيما أفاد المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بوجود حالتا وفاة جراء انهيار جبل على سكن للعمال في منطقة الرسيل الصناعية.

ووفق الوكالة، تقرر قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية، نظرا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة، وتحسبا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم، وشدة الرياح المصاحبة لها.

واستقبلت مراكز الإيواء بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة 600 شخص، موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة، من مواد عينية وإعاشة.

وقامت قوات السلطان المسلحة ممثلة في الجيش السلطاني العُماني بإسناد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة.

وإسناد الجهات الحكومية الأخرى بما تحتاج إليه من أوجه الدعم وصور الإسناد، في إطار تفعيل خطة العمل المشترك، جنبا إلى جنب مع باقي أسلحة قوات السلطان المسلحة، وفقا لخطة اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة.

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