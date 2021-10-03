الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون يحثان على وقف اطلاق النار في اليمن

العالم- اليمن

وأشار مجلس التعاون في بيان إلى أن أمينه العام، نايف فلاح مبارك الحجرف، ومنسق الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أجريا محادثات في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، وأكدا خلالها على أهمية دعم "الجهود الدولية" لوقف اطلاق النار في اليمن عبر "المسار السياسي"، بحسب تعبير البيان.

وقال بوريل، ان "الاتحاد يمارس الضغوط الدبلوماسية والسياسية من أجل وقف لإطلاق النار في اليمن ووقف الهجمات على السعودية"، بحسب تعبيره.

وقال انه تبادل وجهات النظر مع السعوديين بشأن اليمن وأفغانستان.

وتشن السعودية وحلفاؤها برعاية غربية وامريكية عدوانا ظالما على اليمن منذ عام 2015 ادى الى مقتل الالاف من اليمنيين معظمهم أطفال ونساء وتدمير معظم البنية التحتية في هذا البلد الجار للسعودية وتشريد الملايين، اضافة الى فرض حصار خانق على الشعب اليمني.