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تجدد الاشتباكات في عدن مع قطع الانترنت والكهرباء عن أحياء المدينة

تجدد الاشتباكات في عدن مع قطع الانترنت والكهرباء عن أحياء المدينة
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تجددت الاشتباكات المسلحة لليوم الثاني على التوالي في مديرية كريتر بمدينة عدن .

العالم- اليمن

وبحسب مصادر محلية، أقدمت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا على فرض طوق أمني بالتزامن مع قطع شبكة الانترنت والكهرباء عن أحياء المدينة من صباح اليوم الأحد، في ممارسة لسياسة العقاب الجماعي بحق أهالي كريتر.

وأوضحت المصادر أن الأهالي ومؤسسات خاصة في كريتر، ناشدوا ما يسمى المجلس الانتقالي السماح بإعادة خدمتي الكهرباء والانترنت إلى مديريتيهم والتي أدى انقطاعها إلى مضاعفة معاناتهم.

ولفتت المصادر إلى أن مجاميع مسلحة تتبع "الانتقالي" تقوم بمنع دخول المواد الغذائية إلى داخل الأحياء واقتحام بعض المنازل وترويع الأطفال والنساء بذريعة البحث عن الأسلحة.

يشار إلى أن مدينة عدن والمحافظات القابعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة سياسات الإفقار المتعمدة التي تنتهجها حكومة هادي.

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