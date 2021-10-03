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ليبيا تؤكد رحيل مجموعات من القوات الأجنبية

ليبيا تؤكد رحيل مجموعات من القوات الأجنبية
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، بينما تسعى حكومة الوحدة إلى حشد المساعدة الدولية لسحب الكثير من هؤلاء المقاتلين.

العالم- ليبيا

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي اليوم الأحد: "الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جدا، وما نزال نسعى لخروج أعداد أكبر بتنظيم أشمل".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أي انسحاب أكبر للمرتزقة الأجانب يبدو بعيد المنال وسط جدل حول دور قوى المنطقة المتحالفة مع كل جانب وتعثر الجهود المبذولة للاتفاق على قواعد أساسية لإجراء انتخابات وطنية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري طالب في الأسبوع المنصرم بحتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء.

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