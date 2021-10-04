الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان يتهم جيش الإحتلال بخرق حدوده جواً وبحراً

لبنان يتهم جيش الإحتلال بخرق حدوده جواً وبحراً
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش اللبناني أن "طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الحدود اللبنانية جوا، فيما خرق زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية".

العالم - لبنان

وقال الجيش اللبناني في بيان له، إنه "بتاريخ 3 /10 /2021 الساعة 14:05، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة شكا باتجاه الجنوب وصولا إلى بلدة الناقورة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14:30 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".

وأضاف أنه "متابعة موضوع الخرق تجري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي بيان آخر، قال الجيش إنه "بتاريخ 3 /10 /2021 الساعة 9:14، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 11 دقيقة ولمسافة حوالي 185 مترا".

وتابع أنه: "بتاريخ 2 /10 /2021 الساعة 19:05، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 5 دقائق ولمسافة حوالي 166 مترا".

روابط ذات صلة

بايدن يدخل على خط النزاع الحدودي البحري بين لبنان والكيان الاسرائيلي

شاهد: المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة اسرائيلية دون تدمير

تطورات خطيرة في ملف ترسيم الحدود.. ما الذي يجب أن يفعله لبنان؟

لبنان الرسمي يتداول للدفع باتجاه استئناف مفاوضات الترسيم غير المباشرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة اليابانية تستقيل وفوميو كيشيدا رئيسا جديدا للوزراء

لبنان يتهم جيش الإحتلال بخرق حدوده جواً وبحراً

كوريا الشمالية تعيد قنوات الاتصال مع جارتها الجنوبية

سلطات السودان تحذر من نفاد مخزون الأدوية الأساسية والوقود والقمح

فاوتشي يعرض أهم الإجراءات للاستعداد لجائحة جديدة ستضرب العالم

ليبيا تؤكد رحيل مجموعات من القوات الأجنبية