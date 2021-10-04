الحكومة اليابانية تستقيل وفوميو كيشيدا رئيسا جديدا للوزراء

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت وكالة أنباء "كيودو"، أنه سيتم انتخاب وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء.

في نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم، أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، أن مجلس الوزراء الياباني قد حدد موعدا لعقد جلسة برلمانية استثنائية في 4 أكتوبر/تشرين الأول، لانتخاب رئيس وزراء جديد.

أعلن رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوغا في أوائل سبتمبر عن قراره بعدم الترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، مما يعني استقالته من رئاسة الحكومة أيضا.

وذكرت وكالة كيودو، صباح اليوم أن كيشيدا (64 عاما) سينتخب من قبل البرلمان عندما يعقد جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم.

وقالت كيودو، إن الحكومة الجديدة ستبقى توشيميتسو موتيجي وزيرا للخارجية، بينما سيتم تعيين شونيتشي سوزوكي وزيرا للمالية.