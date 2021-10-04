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محور المقاومة وكسر الحصار الأمريكي – الجزء الأول

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

يفتح برنامج "نوافذ" هذا الاسبوع نافذة على كسر الحصار وتداعياته، حصار لم يؤتي أكله خضوعا واستسلاما ارادوا الذل والتجويع والخنوع او هكذا ظن مريدوه لمن حرر وانتصر ودحر؛ حرر البلاد من براثن غاصب ورد كيده بانتصار عليه في تموز ودحر ارهابا وتكفيرا عن سوريا ولبنان.

حصارهم الاقتصادي جاء انتقاما من باب ليت ولعل، لعله يفت من عضد محور في عزيمته وإرادته لعله يحقق المطلوب منه خنقا له بتأليب الناس عليه وإبعاد مريديه عنه لكن سهامه لم تصب اهدافها إذ بضربة واحدة كسر الحصار عن دول ثلاث عن ايران وسوريا ولبنان.

كسرته الجرأة والجسارة وروح التحدي وصبر استراتيجي ما كان فيه ضعفا او نزواء او استسلام وما كان إبحار السفن وعبور القوافل إلا ببركة هذه الإنتصارات.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

رئيس تحرير جريدة البناء ناصر قنديل ورئيس حركة الشعب إبراهيم الحلبي والكاتب والمحلل السياسي مهند الضاهر.

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