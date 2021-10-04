محور المقاومة وكسر الحصار الأمريكي – الجزء الثاني

حصارهم الاقتصادي جاء انتقاما من باب ليت ولعل، لعله يفت من عضد محور في عزيمته وإرادته لعله يحقق المطلوب منه خنقا له بتأليب الناس عليه وإبعاد مريديه عنه لكن سهامه لم تصب اهدافها إذ بضربة واحدة كسر الحصار عن دول ثلاث عن ايران وسوريا ولبنان.

كسرته الجرأة والجسارة وروح التحدي وصبر استراتيجي ما كان فيه ضعفا او نزواء او استسلام وما كان إبحار السفن وعبور القوافل إلا ببركة هذه الإنتصارات.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

رئيس تحرير جريدة البناء ناصر قنديل ورئيس حركة الشعب إبراهيم الحلبي والكاتب والمحلل السياسي مهند الضاهر.