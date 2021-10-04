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مازق التسديد يتربص بقدرة السودان على تمويل قروضه

مازق التسديد يتربص بقدرة السودان على تمويل قروضه
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

بعد مفاوضات ماراثونية مع الدائنين، حصلت الحكومة السودانية على الموافقة لجدولة الديون الخارجية لفترة 16عاما قادمة مع فترة سماح لست سنوات لضعف قدرة البلاد على السداد.

العالم-السودان

وأكدت وزارة المالية السودانية في منشور عبر منصة الناطق باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول، على "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، تمكنها من إعادة جدولة ديون البلاد المتبقية إلى 16 عاما.

وأكدت الوزارة وفقا لمنصة المتحدث الرسمي، أن "السودان لن يقوم بسداد أية مدفوعات فائدة إضافية خلال فترة الوصول إلى نقطة الإكمال (فترة السماح)؛ لضعف قدرته على السداد".

وأوقفت ديون السودان الخارجية عجلة التنمية بالبلاد، إبان إغلاق الصناديق الدولية المانحة أبوابها، عقب تراكم الديون وعدم القدرة على السداد بما تسبب في عدم منح البلاد أية قروض أو منح، والاكتفاء بالمساعدات الفنية.

وتبلغ الديون المستحقة على السودان حوالي 60 مليار دولار؛ وفي 27 يونيو/حزيران، انضم البلد إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة "هيبيك"، ما سمح بإعفائه من 23.5 مليار دولار مستحقة لدول "نادي باريس".

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مازق التسديد يتربص بقدرة السودان على تمويل قروضه

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