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وزير الخارجية الارميني يصل الى طهران

وزير الخارجية الارميني يصل الى طهران
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير خارجية ارمينيا آرارات ميرزويان الى طهران صباح اليوم الاثنين وكان في استقباله في مطار "الامام الخميني (رض)" مساعد وزير الخارجية علي رضا حقيقيان.

العالم - ايران

ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية الارميني آرارات ميرزويان محادثات مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ثم يشاركان في مؤتمر صحفي مشترك.

ونشرت وزارة الخارجية الأرمينية تغريدة عن زيارة ميرزويان إلى طهران اليوم، جاء فيها: سيقوم وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية في الرابع من اكتوبر. من المقرر ان يعقد (ميرزويان) اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وبعد ذلك سيصدر بيان مشترك عن وزيري خارجية البلدين.

وكان وزيرا خارجية البلدين قد التقيا في نيويورك قبل عدة ايام على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية الارميني خلال اللقاء للتعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات النفط والطاقة، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في اقرب فرصة ممكنة.

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