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برلماني لبناني يندد بالتدخل الأميركي في شؤون بلاده

برلماني لبناني يندد بالتدخل الأميركي في شؤون بلاده
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، أن الإستباحة الأميركية السافرة للبنان لا يُمكن القبول بها، وأشار إلى أن حزب الله يحذر من حجم التغلغل الأميركي في مفاصل الدولة اللبنانية.

العالم _ لبنان

ولفت الموسوي في حديث إذاعي، إلى أن الجيش لا يمكنه الحصول على أي هبة دون موافقة واشنطن، فيما موضوع النفط والغاز متوقّف بفعل منطق الهيمنة والتسلط الأميركي.

وأوضح، "بعدما بلغ التدخل الأميركي مداه الأكبر، لم نسمع أية كلمة عن الخروقات الدائمة للسيادة اللبنانية وتدخل السفيرة الأميركية في الشؤون اللبنانية".

وشدد على أن كيل الكونغرس الأميركية المديح للقاضي طارق البيطار،" يُعدُّ وصمة عار، وهو تدخل سافر ندينه، وندعو إلى اتخاذ موقف رسمي في هذا الإطار، ورهاننا على من يملكون الحكمة".

وشدد الموسوي على وجوب صدور موقف من وزير الخارجية يدين التدخل الأميركي في القضاء".

وفيما يتعلق بقضية نيترات البقاع، كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن آخر المعطيات في هذا الملف، أفادت بأن النيترات تم استيرادها عبر مرفأ طرابلس، من قبل إبراهيم الصقر، وفق اعترافات موقوف.

وأشار إلى أن القضاء لم يضم ملف نيترات البقاع لملف انفجار المرفأ، بالنظر إلى أن هذه المواد دخلت لبنان حديثاً.

وأعتبر الموسوي أن: قضية نيترات البقاع مؤامرة كبيرة تتكشف فصولها تباعاً، ونحن نعطي الفرص ونتابع التحقيقات، ةنطالب بتحقيق شفاف ونزيه وتطبيق الدستور والقانون".

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