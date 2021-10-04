اليابان..انتخاب "فوميو كيشيدا" رسميا رئيسا لوزراء

العالم-اسياوالباسيفيك

وتم انتخاب فوميو كيشيدا رسميا رئيسا لوزراء اليابان اليوم الاثنين بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء المقبل فوميو كيشيدا الذي سيتولى منصبه رسميا اليوم الاثنين بحل البرلمان الأسبوع المقبل والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر.

وفاز فوميو كيشيدا، الذي شغل منصب وزير الخارجية من 2012-2017 في حكومة شينزو آبي، في التصويت الذي جرى يوم الأربعاء الماضي لانتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

واحتفظ 3 من أصل 19 وزيرا بحقائبهم، بما في ذلك وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي.

وبقي كويشي هاجيودا أيضا، لكنه أصبح الآن وزيرا للاقتصاد وسيكون مسؤولاً عن التعاون الاقتصادي مع روسيا (كان وزيرا للعلوم والتعليم).

وكان رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوغا قد أعلن في أوائل سبتمبر عن قراره بعدم الترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، مما يعني استقالته من رئاسة الحكومة أيضا.