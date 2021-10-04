شاهد: حسرة في عيون خدمة زوار الحسين والسبب..

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المواكب الحسينية التي واصلت الليل بالنهار طيلة فترة الزيارة لخدمة الزائرين عبرت عن حزنها بانتهاء موسم الخدمة في منفذ شلامجة الذي كان محطة لعبور الزوار الی العراق حیث المرقد الشریف للامام الحسین علیه السلام.

وقال أحد خدمة الامام الحسين عليه السلام:"نحسب الساعات والايام حتی نكون في خدمة مولانا الامام الحسين في العام المقبل، اذا بقينا أحياءاً".

على الرغم من الجهد والعناء والارهاق الذي بذله خدمة المواكب الحسينية، الا ان اغلبهم يشعر بالأسف على اضطراره مغادرة المعبر والانتهاء من تقديم الخدمات.

بانتهاء رحلة العشق الحسيني، يودع أصحاب المواكب الحسينية منفذ شلمجة الحدودي بعد أيام عاشوا فيها حلاوة خدمة زوار سيد الشهداء عليه السلام وعلامات الحزن ترتسم علی تقاسيم وجوههم.