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شاهد: حسرة في عيون خدمة زوار الحسين والسبب..

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

وسط حالة من الحزن والحسرة، باشرت المواكب الحسينية الخدمية المشاركة في الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام، بتفكيك سرادقها ايذانا بانتهاء مراسيم العزاء و عودة الزوار الى اوطانهم.

العالم - مراسلون

المواكب الحسينية التي واصلت الليل بالنهار طيلة فترة الزيارة لخدمة الزائرين عبرت عن حزنها بانتهاء موسم الخدمة في منفذ شلامجة الذي كان محطة لعبور الزوار الی العراق حیث المرقد الشریف للامام الحسین علیه السلام.

وقال أحد خدمة الامام الحسين عليه السلام:"نحسب الساعات والايام حتی نكون في خدمة مولانا الامام الحسين في العام المقبل، اذا بقينا أحياءاً".

على الرغم من الجهد والعناء والارهاق الذي بذله خدمة المواكب الحسينية، الا ان اغلبهم يشعر بالأسف على اضطراره مغادرة المعبر والانتهاء من تقديم الخدمات.

بانتهاء رحلة العشق الحسيني، يودع أصحاب المواكب الحسينية منفذ شلمجة الحدودي بعد أيام عاشوا فيها حلاوة خدمة زوار سيد الشهداء عليه السلام وعلامات الحزن ترتسم علی تقاسيم وجوههم.

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