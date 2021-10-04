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وزير الداخلية: على الأعداء تجنب أي مغامرة ضد إيران

وزير الداخلية: على الأعداء تجنب أي مغامرة ضد إيران
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

اکد وزير الداخلية "احمد وحيدي" ان الجمهورية الإسلامية الایرانیة تريد أفضل العلاقات مع جيرانها ، محذرا الأعداء من أي مغامرة ضد إيران.

العالم - ايران

وقال وحيدي في حديث للصحفيين اليوم الاثنين عن تحركات جيران إيران في الشمال الغربي والتصريحات الأخيرة للرئيس الأذربايجاني: ان سياستنا التمسك بحسن الجوار واحضاننا مفتوحة لهم ونريد أفضل علاقة معهم.

واضاف ان أعداؤنا وخاصة الکیان الصهیوني والولايات المتحدة الامریکیة ، يريدون الانقسام بين شعوب المنطقة لذلك يجب أن ننظر بحكمة شديدة إلى أن العلاقات طويلة الأمد بين ایران و جمهوریة أذربیجان مهمة للغاية في هذا الصدد ويجب احترامها.

وتابع: ان الهدف من المناورات التي جرت في حدود شمال غرب البلاد هو إظهار قدرات القوات المسلحة ورسالتها للأعداء إعلاننا عن الاستعداد والقوة وتحذيرهم من أي مغامرة ورسالتها للاصدقاء هي السلام والامن.

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وزير الداخلية: على الأعداء تجنب أي مغامرة ضد إيران

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