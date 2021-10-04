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دفاعات حميميم الجوية تُسقط مُسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية

دفاعات حميميم الجوية تُسقط مُسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المكلفة حماية قاعدة حميميم طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب باتجاه القاعدة بريف اللاذقية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر في قاعدة حميميم قوله “إن المجموعات الإرهابية الموجودة بين ريفي اللاذقية وإدلب أطلقت قبل ظهر اليوم طائرة مسيرة مذخرة حاولت الاقتراب من القاعدة إلا أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حمايتها سارعت إلى إسقاطها قبل وصولها حرم القاعدة”.

وبين المصدر أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث وأن قاعدة حميميم تواصل عملها بشكل طبيعي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في السابع والعشرين من الشهر الماضي أن أنظمة الدفاع الجوي المكلفة حماية قاعدة حميميم أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة في إدلب باتجاه القاعدة.

وأحبطت المضادات الجوية على مدى الأشهر الأخيرة عشرات المحاولات من قبل المجموعات الإرهابية للهجوم على المناطق والقرى الآمنة بريف اللاذقية وقاعدة حميميم بواسطة طائرات مسيرة تحمل قنابل وقذائف صاروخية انطلاقاً من عمق منطقة انتشارها بريفي إدلب واللاذقية.

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