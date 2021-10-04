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الامم المتحدة: كل الاطراف في الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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الامم المتحدة: كل الاطراف في الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب