الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تحقيق يتهم أفرادا من العائلة المالكة السعودية بتهريب فهود

تحقيق يتهم أفرادا من العائلة المالكة السعودية بتهريب فهود
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

كشف تحقيق عن قيام أفراد من العائلة المالكة في السعودية وأصدقائهم فاحشي الثراء، بأنهم يقفون خلف الطفرة الكبيرة في تهريب الفهود من أفريقيا.

العالم- السعودية

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن حوالي 60 بالمئة من الفهود الـ360 التي تم تهريبها بشكل غير قانوني بين عامي 2010- 2019 كانت متجهة إلى السعودية، وذلك حسب ما رصدته باتريشيا تريكوراتش خبيرة الحياة البرية المستقلة التي تعمل في حماية الفهود منذ عقدين.

وعادة ما تكلف الحيوانات أكثر من 5000 جنيه إسترليني (6700 دولار أمريكي)، وأسعار الأشبال والإناث هي الأعلى.

وانخفض عدد الفهود البرية من حوالي مئة ألف في مطلع القرن العشرين إلى حوالي 7 آلاف، وهي مدرجة في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بحسب اتفاقية التجارة الدولية.

وتشير تريكوراتش، إلى أنها تتلقى تقارير كل أسبوع تقريبا عن تهريب الفهود إلى السعودية.. ويميل أفراد العائلة الحاكمة إلى امتلاك مجموعة من الحيوانات الغريبة لأنها رمز للمكانة المهمة.

وتقول لولوة المرشد، الناشطة السعودية والمتطوعة في منظمات إنقاذ الحيوانات، إن اقتناء الفهود "أصبح عادة رائجة، لكونها علامة على الثروة. وفي هذه الأيام يسعى الناس وراء الثروة، وهذا كل ما يهتمون به. وهذه الحيوانات ليست إلا ضحايا هذه الرغبات".

روابط ذات صلة

الحكم بإعدام أمير سعودي وعلاقته بخيبات إبن سلمان في اليمن

شاهد: ما وراء قيام ابن سلمان باعدام ابن عمه فهد بن تركي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أسعار الغاز تبلغ مستويات تاريخية في أوروبا

ليبيا: اللجنة العسكرية المشتركة: سنجتمع نهاية الأسبوع لبحث ملف إخراج المرتزقة

إصابة 3 مدنيين برصاص مرتزقة تنتمي للارهابيين في تل أبيض

تحقيق يتهم أفرادا من العائلة المالكة السعودية بتهريب فهود

لبنان: محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد البيطار في قضية مرفأ بيروت

الامم المتحدة: كل الاطراف في الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب