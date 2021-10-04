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المعارضة.. دعوة لمشروع بديل

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تزداد القناعة يوما بعد يوم بحاجة البحرين لمشروع انقاذ وطني واصلاح جذري ، وكما تقول المعارضة لم يعد اما البحرين سوى خيار واحدا هو الحل السياسي الجاد والمتوافق عليه وكل الخيارات الاخرى هي عبث وهروبا وتدميرا للوطن.

العالم - حديث البحرين

وعندما تطرح المعارضة مشروعا بديلا فانها تضع خشبة خلاص للبلاد من الازمات التي تعانيها، فالمسؤولية الوطنية والانتماء الحقيقي للوطن يجعلان الاصرار على بناء الدولة عبر قاعدة الشعب مصدر السلطات واجب وطني لا يمكن التفريط فيه.

لكن النظام البحريني يستمر في اصراره على بقاء هذا الخلاف وانعدام التوافق الوطني، ما يعني ان البحرين عالقة في ازمة عصية على الحل، وعلى العائلة الحاكمة ان تدرك انها لا يمكن ان تستمر في هذا الترهيب وهذا العنف الى مالا نهاية لانها لا تحصد الا الخيبات.

ضيوف الحلقة:

الناشط السياسي علي الفايز

الناشط السياسي فاضل عباس

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