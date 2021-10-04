المعارضة البحرينية تعلن تأييدها لبيان الشيخ عيسى قاسم

العالم - خاص العالم

واضاف علي الفايز في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (حديث البحرين) ان خطوة النظام التطبيعية هي استعداء للامة العربية والاسلامية، مشيرا الى ان هروبه يعني ان هذه القوة التي تواجهه على المستوى السياسي والتي تمثلها المعارضة السياسية بمشروعها وجماهيرها التي هي الاغلبية الساحقة من ابناء شعب البحرين.

وتابع الفايز ان سماحة الشيح عيسى احمد قاسم يطرح مسئلة التنسيق ووحدة الكلمة ووحدة المشروع في وقت مهم جدا وهذه المسئلة اذا ما وفقنا في جعلها واقع في القريب العاجل فانها سوف تضاعف من قوة المعارضة وقوة ابناء الشعب البحرين وسيكون لها تاثيرها في كبح جماح النظام وفي دفع مشروع ابناء البحرين في التحول الديمقراطي الى الامام.

واكد الفايز ان المعارضة في الداخل والخارج هي جسما واحد، لافتا الى ان معظم القوى السياسية المعارضة في الخارج صدقت على بيان الشيخ قاسم واكدت انها ستذهب في اتجاه التنسيق ووحدة الكلمة ووحدة الموقف، واوضح ان الوحدة لا تعني ذوبان الفصائل والاحزاب السياسية في بعضها وانما تعني ايجاد اطار لمشروع واحد يوحد الكلمة وهو اطار تنسيقي تكاملي ويمكن ان يكون اطار تنفيذي على المستوى السياسي ما يعني ايجاد مجلس سياسي من المعارضة.

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