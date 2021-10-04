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الاربعاء المقبل..لافروف وعبداللهيان يبحثان الوضع في أفغانستان والشرق الأوسط

الاربعاء المقبل..لافروف وعبداللهيان يبحثان الوضع في أفغانستان والشرق الأوسط
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث الوضع في أفغانستان، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاربعاء المقبل 6 تشرين الأول/ أكتوبر في موسكو.

العالم - ايران

وجاء في بيان للخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "ستتم مناقشة الوضع في أفغانستان بشكل مفصل في سياق الأهمية الأساسية للاستجابة الفعالة للتحديات الناشئة، بما في ذلك تقليل التهديدات الإرهابية وتهريب المخدرات، وكذلك المساعدة الدولية لإعادة إعمار هذا البلد بعد انتهاء الصراع"​​​.

وأضاف البيان، بأن الطرفين سيناقشان أيضا الوضع في بحر قزوين والقوقاز و في منطقة الخليج الفارسي واليمن ولبنان، والتسوية في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن: " روسيا تؤيد قرار بدء إجراءات قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي تم اعتماده خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه. وقد دافعنا دائمًا عن المشاركة الكاملة لإيران، ما سيساعد على زيادة الحضور والاحترام الدولي للمنظمة".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، عن تأييد بلاده لقرار البدء في إجراءات قبول جمهورية إيران في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون، في عام 2001، من قبل قادة الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.

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