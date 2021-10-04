شاهد..طهران تعرب عن قلقها إزاء معاناة القوقاز من الوجود الصهيوني

العالم - إيران

الوجود الصهيوني في منطقة القوقاز شكل محور المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الأرميني آرارات مير-زويان خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى طهران.

امير عبداللهيان أعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني عن قلق بلاده إزاء معاناة منطقة القوقاز الجنوبية من الوجود الإسرائيلي، وقال إن المنطقة لن تتحمل أي تدخلات جديدة، مشددا على أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل بعيدا عن أي تدخلات.

من جهته، أشار المسؤول الأرميني الى أنه ناقش مع أمير عبد اللهيان كافة التطورات الاقليمية معربا عن استعداد بلاده لفتح طرق المواصلات بين الجانبين.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أعرب عن رفض بلاده لدخول طرف ثالث في منطقة القوقاز مشيرا الى وجود ملاحظات على تصريحات اسرائيلية صادرة من اذربيجان ضد طهران.

حيث قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، ان"بخصوص التصريحات التي أطلقها الكيان الصهيوني من داخل الأراضي الأذربيجانية ضد الشعب الإيراني الكبير نحن ننصح أخوتنا في أذربيجان بأن لا يسمحوا باستغلال أراضيهم للإساءة إلى الشعب الإيراني فإيران قادرة في الدفاع عن أمنها وإستقرارها بكل جدارة".

قائد القوات البرية في حرس الثورة ألإسلامية العميد محمد باكبور شدد على أن إيران تعتبر أي تغيير جيوسياسي في المنطقة ضارا بالأمن الداخلي لها مشيرا إلى ضرورة أن لا تتحول دول الجوار إلى أرض خصبة لأعمال الشر والإجرام التي يرتكبها الكيان الصهيوني.