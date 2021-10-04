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أخر مستجدات كورونا في لبنان

أخر مستجدات كورونا في لبنان
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

في تقرير عن أخر المستجدات حول فيروس كورونا في لبنان تم تسجيل 8 وفيات و224 إصابة جديدة بالفيروس ما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 626198.

العالم ـ لبنان

وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، في تقريرها اليومي، تسجيل 224 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 626198.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 170 إصابة بين المقيمين و54 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 8 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8356.

وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم الأحد هو 260، من بينها 149 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 1115.

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