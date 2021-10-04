الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق Office 2021 وأسعاره

مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق Office 2021 وأسعاره
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تعتبر برمجيات Office من أكثر البرمجيات المطلوبة من قبل مستخدمي حواسب ويندوز حول العالم، لذا تسعى مايكروسوفت إلى تطويرها وتحديثها مع كل نسخة جديدة.

العالم _ منوعات

وتبعا لمايكروسوفت فإن برمجيات Office 2021 ستتاح للمستخدمين اعتبارا من 5 أكتوبر القادم تزامنا مع طرح أنظمة Windows 11 الجديدة، وستعمل هذه البرمجيات مع الأنظمة المذكورة وأنظمة Windows 10، والإصدارات الثلاثة الأخيرة من أنظمة macOS.

وكون بعض المستخدمين قد لايرغبون بالحصول على هذه البرمجيات عبر اشتراكات سنوية أو شهرية كما كان الحال في السنوات القليلة السابقة فستطرح مايكروسوفت نسخة Office 2021 Home & Student المخصصة للطلاب والاستخدامات المنزلية بسعر 149.99، وستتضمن هذه البرمجيات حزمة Word و Excel و PowerPoint و OneNote وMicrosoft Teams لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac، كما ستطرح نسخة Office 2021 للشركات والأعمال التجارية بسعر 249.99 دولار.

وستحصل على أنظمة Office الجديدية على العديد من خيارات التصميم الإضافية بالنسبة للمستندات، فضلا عن ميزة ستساعد عدة مستخدمين بالعمل على مستند واحد في نفس الوقت ومن أجهزة مختلفة.

روابط ذات صلة

الصین کابوس أميركا القديم الجديد .. هذه المرة من الإمارات

أميركا تهدد تركيا بـ'تبعات' في حال شرائها أسلحة جديدة من روسيا

أميركا تدين قرار إثيوبيا طرد مسؤولين أمميين وتتوعدها بعقوبات

خطیب زاده: إيران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطيب زادة : ايران ستعود الى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا

مجلس النواب الليبي يصادق على قانون الانتخابات التشريعية

الأورومتوسطي: 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب

إدانة في مجلس أممي لعدم مساءلة مسؤولين بحرينيين بينهم نجل الملك

 كل ما تقوم به سوريا مبني على ثوابتها وليس إرضاء لأي طرف

مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق Office 2021 وأسعاره