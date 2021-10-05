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وزير النفط الايراني: مستعدون لمساعدة البلدان الاخرى في التغلب على مشاكل الطاقة

وزير النفط الايراني: مستعدون لمساعدة البلدان الاخرى في التغلب على مشاكل الطاقة
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط الايراني جواد اوجي استعداد طهران لتقديم المساعدات للبلدان الاخرى في التغلب على مشاكل الطاقة القائمة شريطة رفع الحظر الاميركي الجائر.

العالم - ايران

وقال وزير النفط الايراني جواد اوجي، في تصريحه عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة اوبك بلس اليوم الاثنين، ان البلدان المتقدمة تعصفها أزمة الطاقة هذه الايام وشعوب اوروبا وبريطانيا واميركا والبلدان الاخرى تعاني من مشاكل حالياً في مجال تأمين الوقود.

واضاف: شهدت اسعار الغاز ارتفاعا حادّا أيضا وهو مايثير القلق ويضع التحديات أمام مختلف شعوب العالم الامر الذي تسبّب باحتجاجات شعبية.

ولفت الى ان ايران تعدّ إحدى أكبر مصدري الطاقة عالمياً وتستطيع تقديم مساعدات كبيرة لايجاد حلول للازمات القائمة شريطة رفع الحظر الجائر.

وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلنت مرارا حسن نواياها واستعدادها لتلبية حاجات اسواق الطاقة ورفع مستوى انتاجها النفطي مايؤدي الى الاستقرار في الاسواق العالمية وايجاد حلول لمشاكل شعوب هذه البلدان.

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