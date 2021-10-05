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صنعاء تدين صمت المجتمع الدولي تجاه مجازر العدوان بحق أطفال اليمن

صنعاء تدين صمت المجتمع الدولي تجاه مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

جدد مجلس النواب إدانته لصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات والمؤسسات التابعة لهما، إزاء استمرار تحالف العدوان السعودي الإماراتي في ارتكاب المجازر بحق أطفال اليمن، وخصوصا في محافظتي صعدة ومأرب.

العالم - اليمن

واستنكر نواب الشعب، في الجلسة التي عُقدت أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تباكي مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن على إصابة طفلين سعوديين بجروح طفيفة، متجاهلة دماء وأشلاء أطفال اليمن الذين يتعرّضون للقتل يومياً، وخاصة في محافظتي صعدة ومأرب الذين يستهدفهم طيران العدوان بدعم ورعاية أمريكية، وبأحدث الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرّمة دولياً.

وطالب نواب الشعب المجتمع الدولي وأحرار العالم بالاضطلاع بدورهم وإدانة جرائم العدوان بحق الشعب اليمني، والضغط على دولهم وحكوماتهم لإيقاف العدوان، ورفع الحصار، وفتح كافة الموانئ والمطارات اليمنية، خاصة موانئ الحديدة، وكذا فتح مطار صنعاء أمام المسافرين والمرضى.

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صنعاء تدين صمت المجتمع الدولي تجاه مجازر العدوان بحق أطفال اليمن